РИАМО - 24 июн. Численность врачей в Москве за период с января по март 2021 года составила 66 тыс. человек, в Московской области – 27,6 тыс. человек, сообщается на сайте Всероссийской переписи населения.

Трудно переоценить важность медицины в жизни общества в целом и в жизни отдельно взятого человека. В нашей стране к работникам данной профессии всегда относились с уважением, но в последнее время роль медиков значительно возросла в связи с пандемией коронавируса, которая показала, кто истинный герой нашего времени.

В современной России профессия врача очень популярна среди молодежи, и количество желающих поступить в медицинские вузы и получать послевузовское медицинское образование растет с каждым годом, поэтому многие выпускники идут в ординатуру.

В Московской области среди обучающихся в ординатуре перевес был в сторону мужского контингента. В 2020 году по медицинским специальностям было принято 19 человек, из них 11 человек – мужчины. Численность обучающихся – 33 человека (18 мужчин), закончили ординатуру 22 человека (15 мужчин).

По итогам федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за январь-март 2021 года лидерами по численности врачей среди регионов являются наиболее населенные города, от которых не отстает Московская область.

В Москве работало 66 тыс. врачей (для сравнения в I квартале 2020 года – 64,5 тыс. человек), в Санкт-Петербурге – 34,4 тыс. человек (в январе-марте 2020 года – 33,6 тыс. человек) и в Московской области – 27,6 тыс. врачей (в I квартале 2020 года – 27,1 тыс. человек).

Численность среднего и младшего медицинского персонала в Москве составила 108,5 тыс. человек, в Московской области – 74,6 тыс. человек, в Санкт-Петербурге работало 63,2 тыс. человек.

В первые три месяца текущего года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по РФ составила 52 143 рубля.

В Московской области заработная плата врачей и работников медицинских организаций с высшим медицинским (фармацевтическое) или иным высшим образованием, предоставляющих медицинские услуги, составила 113 714 рублей, среднего медицинского (фармацевтический) персонала – 68 082 рубля и младшего медицинского персонала – 47 824 рубля.