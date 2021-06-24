РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 июн. Взрослую поликлинику на 100 посещений в смену планируют открыть в ЖК «Измайловский лес» в III квартале текущего года, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Вместе с инициативной группой жителей депутат осмотрел строящиеся социальные объекты на территории микрорайона: поликлинику и школу. Оба объекта строятся за счет средств инвестора.

«Оба объекта находятся в хорошей степени готовности. Взрослая поликлиника на 100 посещений в смену размещается на первом этаже нового жилого дома №6 по улице Реутовской. Врачебные кабинеты полностью готовы, идут дооснащение и монтаж оборудования. Открытие запланировано на III квартал 2021 года», - сказал Ефимов.

Он добавил, что в строящейся школе на 1775 мест, общей площадью более 22,3 тыс. кв. м, проводится стяжка полов и внутренняя отделка помещений. Помимо учебных классов, в ней предусмотрены мастерские, столовая на 768 мест, помещения для групп продленного дня, зал хореографии с душевыми, два спортзала, актовый зал на 750 мест, библиотека, медпункт. У школы также будет большое спортивное ядро.

До конца 2021 года учреждение введут в эксплуатацию.

Парламентарий поблагодарил жителей за совместный обход, отметив, что это хорошая практика, когда горожане, на этапе застройки жилого комплекса знакомятся с социальной инфраструктурой территории.

«Полезно такие «народные экскурсии» проводить на всех новых стройках», - заключил Ефимов.