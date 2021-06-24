РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. В 26-ю годовщину гибели лейтенанта милиции, Героя России Александра Монетова его память у одноименного монумента почтили сотрудники УМВД России по Подольску, Росгвардии, общественники, сообщила пресс-служба УМВД России по Подольску.

В мероприятии приняли участие помощник начальника управления – начальник ОРЛС полковник внутренней службы Елена Кукушкина, сотрудники УМВД России по Подольску совместно с председателем Общественного совета Вячеславом Поповым, главой совета ветеранов Маргаритой Виноградовой и сотрудники ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области. Памятное мероприятие прошло на территории дубровицкой школы.

«О ратном подвиге нашего земляка необходимо обязательно рассказывать молодому поколению и доносить важную мысль – героями не рождаются, ими становятся», – подчеркнул Попов.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Герою России и почтили его память минутой молчания, отдав дань уважения мужеству и героизму погибшего товарища.

«Мы помним и скорбим. Подвиг Александра – это пример мужества, чести и верности воинскому долгу, на котором должно воспитываться молодое поколение», – сказал заместитель командира ОМОН «Русич» полковник полиции Николай Макушев.

В мероприятии также приняли участие родители Александра. Мама героя Валентина Монетова поблагодарила командование ОМОН «Русич» за поддержку, помощь и заботу. По традиции в этот день сотрудники спецподразделения также посетили могилу Александра Монетова.