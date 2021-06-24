РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 июн. 15 детей из малообеспеченных семей городского округа Мытищи уехали отдыхать на черноморское побережье в детский оздоровительный лагерь «Мечта», расположенный в поселке Джубга Туапсинского района, сообщается в Instagram-аккаунте соцзащиты горокруга.

23 ребенка уехали в ДОЛ «Звонкие голоса» в Клинский район Подмосковья. В течение 21 дня ребят ждут новые друзья, многочисленные отрядные дела, спортивные соревнования, занятия в кружках и другие разнообразные лагерные мероприятия.

Бесплатные путевки предоставляются детям от 7 по 15 лет, имеющим постоянное место жительства на территории Мытищ, проживающим в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим установленную в Московской области величину прожиточного минимума.

Заявление на предоставление путевки в детский лагерь можно подать через портал государственных и муниципальных услуг Московской области или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Для подачи заявления необходимы следующие документы: паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, сведения о доходах родителей за три месяца, предшествующих месяцу обращения, выписка из домовой книги. За более подробной информацией можно обратиться в управление соцзащиты населения по адресу: Новомытищинский проспект, дом 82, корпус 7, кабинет 22, или по телефону: 8(495)508-89-18.