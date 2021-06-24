РИАМО - 24 июн. Столичные следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка на территории деревни Ясенки в новой Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

23 июня на территории частного участка в деревне Ясенки поселения Вороновское было найдено тело 16-летнего подростка. По данному факту начата доследственная проверка.

«Предварительно установлено, что незадолго до гибели юноша помогал своему родственнику при проведении работ на участке», — отметила Иванова.

Для установления точной причины смерти подростка проведут судебно-медицинскую экспертизу. По результатам данной проверки будет принято процессуальное решение.

Также проверку по факту смерти юноши проводит столичная прокуратура.