РИАМО - 24 июн. VII Международный фестиваль «Джазовые сезоны» состоится в подмосковном музее-заповеднике Горки Ленинские с 21 по 22 августа, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В предыдущие годы на фестивале выступали Рэнди Бреккер, Джон Бизли, Трио Джоны Нильссона, Квинтет Амброуза Акинмусира, Олег Бутман, Алина Ростоцкая, Юлиана Рогачева и другие артисты.

В этом году на мероприятии снова соберутся десятки лучших российских и зарубежных джазовых музыкантов. В настоящее время список участников еще формируется.

Помимо ценителей джазовой музыки фестиваль объединяет любителей живописи, спорта и просто желающих приятно провести свои выходные в кругу родных и друзей.

Три года подряд «Джазовые сезоны» входят в топ-10 лучших джазовых опен-эйр фестивалей России.

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