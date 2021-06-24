РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. Арбитраж признал законным предписание Госжилинспекции Московской области о перерасчете платы за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Подольске и отказался удовлетворить требования ООО «МСК-НТ», сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По словам руководителя ведомства Ольгий Фединой, Арбитраж пришел к выводу, что предписание Госжилинспекции законно, обоснованно и подлежит исполнению.

В феврале 2021 года инспекторы проверили соблюдение норм жилищного законодательства при выставлении платы за обращение с ТКО жителям дома №4 по Рабочей улице. Было установлено, что организация взимала плату за коммунальную услугу, которая фактически там не предоставлялась. Коммунальщикам выдали требование о проведении перерасчета в течение 1,5 месяцев.

ООО «МСК-НТ» оспорило законность требования в Арбитраже. Однако суд отметил, что мусорные контейнеры по данному адресу с февраля по ноябрь 2020 года размещены не были, мусорные пакеты или другие емкости жителям тоже не предоставлялись. Следовательно, региональный оператор не оказывал услугу по обращению с ТКО и не вправе был выставлять плату за нее.