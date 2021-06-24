РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июн. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий сделал замечание по содержанию территории Малаховского озера, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Этим озером мы занимаемся два года, в этом году мы планируем продолжить прогулочную зону. Есть вопросы по содержанию: трава растет и ее надо косить. Есть «проплешины» и их надо засеять травой. Замечания по содержанию есть, но их устранят», - сказал Ружицкий.

По его словам, в ближайшие недели рабочие уже планируют выйти на очистку озера.