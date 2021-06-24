РИАМО - 24 июн. В мае годовая инфляция в Москве выросла и составила 5,1% по сравнению с 4,9% в апреле, сообщает пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО.

Инфляция по Центральному федеральному округу и по России в целом выше, чем в Москве - 5,97% в мае.

Заметно выросла стоимость картофеля, свеклы и моркови в Москве. В ЦБ связывают это с сокращением посевных площадей в 2020 году, низким качеством прошлогоднего урожая, с более ранним исчерпанием его запасов и ростом доли импорта. Также в цене выросли томаты и огурцы, потому что увеличился их экспорт в страны ближнего зарубежья.

При этом яблоки в столице подешевели. Снижение цены произошло из-за увеличения объемов экспорта, расширения ассортимента данного фрукта.

Инфляция непродовольственных товаров в мае в Москве осталась на прежнем уровне и составила 5,9%. Вырос спрос на бензин и его стоимость, потому что люди стали больше путешествовать. При этом из-за удаленной работы нормализовался спрос на персональные компьютеры и рост цен на них в мае замедлился.

В сфере услуг инфляция снизилась в мае и составила 2,8% по сравнению с 3,2% в апреле. В ЦБ объяснили это пересмотром регионального коэффициента при расчете стоимости ОСАГО.

Также в апреле начались полеты лоукостера в Дубай, после чего подешевели турпутевки. А высокая конкуренция на рынке сотовой связи вынуждает операторов гибко менять цены. Стоимость пакета услуг сотовой связи в мае в Москве подешевела.

В Банке России прогнозируют небольшое повышение инфляции в ближайшие месяцы. Снижаться она начнет осенью и приблизится к 4% по России.