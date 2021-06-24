РИАМО - 24 июн. Автобусы «Мострансавто» перевезли юных жителей Московской области, отправляющихся в летние лагеря на море и прибывающих домой с отдыха, а также сопровождающих их лиц, сообщает пресс-служба компании.

20, 22 и 23 июня автобусы встречали и провожали группы школьников на ж/д вокзалах и в аэропорту Домодедово. В данной работе было задействовано 95 автобусов большого класса из различных подразделений предприятия.

Так, 20 и 22 июня порядка 150 человек автобусы доставили из Волоколамска, Коломны, Клина и других городов Подмосковья в аэропорт Домодедово. Свыше 900 человек компания перевезла 23 июня от Казанского вокзала до мест назначения в различных городах региона, в том числе в Ногинск, Солнечногорск, Серпухов.

Все автобусы оборудованы сиденьями с ремнями безопасности, тахографами и спутниковыми навигационными системами.

В автобусах, задействованных в этой работе, на время массовых перевозок школьников в соответствии с госстандартами устанавливали желтые проблесковые маячки.

Перед выпуском автобусов на линию специалисты служб техконтроля компании проверяют системы, которые влияют на безопасность и комфорт перевозок. Кроме того, с водителями проводится дополнительный инструктаж по работе на маршрутах и соблюдению правил дорожного движения.