РИАМО - 24 июн. В столице начали обустраивать буронабивные сваи под фундаменты опор эстакад на развязках МКАД – Верхние Поля и МКАД – Капотня, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев подчеркнул, что проект предусматривает строительство и реконструкцию 15,8 км дорог.

«В рамках реконструкции развязок на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня начались работы по устройству буронабивных свай под фундаменты опор эстакад. Всего здесь необходимо будет забетонировать 568 буронабивных свай», — сказал Бочкарев.

Здесь появятся 6 эстакад, 3 путепровода, 2 надземных пешеходных перехода, а также 1 пешеходный тоннель.

Как отметил глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов, сейчас на объекте также завершаются работы по обустройству строительных площадок и штаба. Окончание строительства намечено на 2023 год.

За последние 10 лет в Москве было реконструировано и построено 18 развязок на МКАД. Благодаря реконструкции устаревших «клеверных» развязок их пропускная способность увеличивается до 30%.