РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 июн. В городском парке Щелкова в этом году будет проведена реконструкция сцены, сообщил глава городского округа Андрей Булгаков.

«Задник» сцены специально сделаем белым, чтобы проводить кинопоказы под открытым небом. Появится новый общественный туалет, в том числе для маломобильных групп граждан. А еще, мне кажется, парку нужно придумать название. Свои варианты жители могут оставлять в комментариях», - написал Булгаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас готовится концепция развития парка на следующий год. Одновременно разрабатывается дизайн-проект по благоустройству детского городка.