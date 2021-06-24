Лефортово считается одним из старых районов Москвы: здесь сохранились множество памятников архитектуры и исторических зданий. Некоторые даже называют район одним из лучших в Юго-Восточном округе, но до элитного он пока не дотягивает — сказывается старая застройка и остатки промзон. Жители Лефортово рассказали РИАМО, каково иметь квартиру в исторической части города и почему они выбрали этот район для жизни.

Из прошлого — в будущее

предоставлено сообществом «Лефортово Онлайн» в соцсети "Вконтакте"

История Лефортово начинается с середины XVII века, когда царь Алексей Михайлович постановил создать на берегу Яузы новую Немецкую слободу. С петровских времен и до революции район называлась Лефортовской слободой по имени царского соратника — офицера Франца Лефорта.

В XVIII веке в Лефортове было три обособленных поселения, на его территории и рядом с ним дворяне и члены монаршей семьи строили роскошные дворцы, среди которых были Слободской, Головинский и Екатерининский. С 1824 года в служебных корпусах последнего находились Красные казармы Московского гарнизонного полка и кадетский корпус.

Приобретать же современный облик район начал в 1920–1930-х годах, когда началась его активная жилищная застройка. Часть зданий снесли, а на их месте словно грибы начали вырастать пятиэтажки для рабочих. Появились новые дома и у шоссе Энтузиастов.

Наконец, в 1995 году Лефортово получило статус района Москвы. В наши дни благодаря близости к центру и исторической застройке Лефортово считается одним из лучших районов своего округа.

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До престижного не дотягивает

Сейчас район активно обрастает современными кварталами, бизнес-центрами и арт-проектами.

«Мы с мужем не пожалели о переезде в этот район. Любопытный парадокс: несмотря на то, что мы живем в центре, некоторые части района довольно тихие, что добавляет ему комфорта», – отмечает местная жительница Кристина.

Лефортово окружено весьма непохожими локациями. Это и элитные постройки в соседних Таганском и Басманном районах, и промзоны у его южной границы, и противоречивое Перово. Но несмотря на близкое к центру расположение, цены на новую недвижимость тут скорее средние по Москве. Вторичное же жилье представлено в основном кирпичными домами 1930–1960-х годов и многоэтажными «панельками» 1990-х. Жилье довоенного и сталинского периодов отчасти мешает району получить статус престижного.

«Мы снимаем жилье за 35 тысяч в месяц. Это не та цена, которая может ударить по кошельку, но и роскошью наша квартира не отличается. Для меня главный плюс – вежливые и приятные соседи, а вот внешний вид самого дома оставляет желать лучшего. Он старый и грязный. А еще по вечерам я нередко встречала шатающихся вокруг пьянчужек», – рассказывает еще одна жительница Любовь.

Из-за расположения и специфики застройки в районе действительно можно встретить довольно разношерстную публику. Это и люди высокого достатка, и самые обычные семейные пары – средний класс, и жильцы, которые получили свои квартиры по наследству и живут в Лефортове с рождения.

Что действительно является отличительным знаком района, так это знаменитое СИЗО «Лефортово», где временно содержатся арестанты.

«Долгое время я был постоянным гостем в этом районе, ездил к друзьям в гости и на вечеринки – никто не разу не заговорил о СИЗО, его для них будто не существует. Наверное, уже привыкли», – рассуждает 25-летний Михаил.

Арт-пространства и хорошая инфраструктура

пресс-служба управляющей компании Artplay

В целом на инфраструктуру жители Лефортова не жалуются. Через район проходит несколько трамвайных маршрутов, на границах есть железнодорожные станции. А владельцы личных авто могут без особых проблем добраться в любую точку столицы благодаря выездам на ТТК, шоссе Энтузиастов и набережную Яузы. Однако пробок при этом избежать не удастся, как и полагается в центральной части мегаполиса.

При этом до недавнего времени поводом для недовольства местных жителей была нехватка метро. Раньше единственной станцией на территории района была «Авиамоторная» желтой ветки, но затем открыли «Авиамоторную» и «Лефортово» Некрасовской линии (позже они будут функционировать в составе Большой кольцевой линии).

«Мне нравится, что в районе есть места, куда можно выбраться на отдых, а если я не нахожу то, что мне по душе, могу без особых проблем добраться куда нужно. Хотя иногда и хотелось бы более развитую транспортную сеть. У меня есть здесь любимые ресторанчики с украинской и средиземноморской кухнями. Многие жители любят торговый центр «Город», где можно пошопиться и найти развлечение себе по вкусу. Также недалеко от нас расположен центр дизайна ARTPLAY и «Винзавод»: как любитель арт-пространств, не могу этого не оценить», – рассказывает Любовь.

С социальной инфраструктурой, по ее словам, тоже нет особых проблем. На территории района расположено множество поликлиник, школ и детских садов, есть даже колледжи и вузы, например, МИТРО – Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино». Достаточно и фитнес-центров, и салонов красоты.

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Промзоны и «Версаль на Яузе»

сайт Музея Москвы

Весь XX век Лефортово было скорее индустриальным, до 1990-х годов здесь было много промзон. На сегодняшний день их осталось меньше, поскольку бывшие производственные площадки активно застраиваются. Однако эта тема для жителей района не теряет своей актуальности.

«Я считаю, что наличие оставшихся производств все равно сказывается на экологии. Раздражает и грязный воздух от крупных дорог. А вот реорганизация старых промзон под новые постройки, например, того же «Серпа и молота», меня скорее радует», – размышляет 32-летний Иван.

Зелень во дворах в пешей доступности от дома здесь скорее в дефиците, но в районе хватает и парков со скверами, в некоторых зеленых пространствах затесались даже теннисные корты. Самый известный и один из старейших в Москве — Лефортовский парк, который полюбился многим жителям. Его также называют «Версаль на Яузе», поскольку он создавался по образцу Версальского парка. Он считается природным памятником архитектуры и садово-паркового искусства.

Также здесь есть Парк казачьей славы с красивыми фонтанами и настоящий парк будущего – «Зеленая река» с игровыми лабиринтами, уличными тренажерами, пространствами для настольных игр и амфитеатром.

Царство достопримечательностей

Лефортово выгодно отличается от других столичных районов богатой коллекцией достопримечательностей. Так, уже упомянутый Екатерининский дворец, построенный в стиле русского классицизма, до сих пор не утратил своего великолепия.

Из прочих достопримечательностей – дача помещика Строганова на Яузе, в интерьере которой сохранились старинные дверные полотна, ампирная отделка и лепнина, а также дом благотворительницы княгини Натальи Шаховской. Не менее интересны и три старинных храма: церковь Петра и Павла, построенная в 1711 году, церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы и храм Троицы Живоначальной.

А вот одна из местных достопримечательностей весьма нетривиальна – это Введенское кладбище, которое было основано еще в 1771 году. Здесь можно найти могилы многих известных людей, например художников Васнецовых, писателя Михаила Пришвина, героев СССР.

«Район хоть и своеобразный, но уже и родной. Здесь – тюрьма, тут – кладбище. Соседство, конечно, так себе, но я стараюсь об этом не думать и сосредоточиться на прекрасном, а его у нас тоже хватает», – заключает местный житель Иван.

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