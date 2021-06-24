Лефортово считается одним из старых районов Москвы: здесь сохранились множество памятников архитектуры и исторических зданий. Некоторые даже называют район одним из лучших в Юго-Восточном округе, но до элитного он пока не дотягивает — сказывается старая застройка и остатки промзон. Жители Лефортово рассказали РИАМО, каково иметь квартиру в исторической части города и почему они выбрали этот район для жизни.
Из прошлого — в будущее
История Лефортово начинается с середины XVII века, когда царь Алексей Михайлович постановил создать на берегу Яузы новую Немецкую слободу. С петровских времен и до революции район называлась Лефортовской слободой по имени царского соратника — офицера Франца Лефорта.
В XVIII веке в Лефортове было три обособленных поселения, на его территории и рядом с ним дворяне и члены монаршей семьи строили роскошные дворцы, среди которых были Слободской, Головинский и Екатерининский. С 1824 года в служебных корпусах последнего находились Красные казармы Московского гарнизонного полка и кадетский корпус.
Приобретать же современный облик район начал в 1920–1930-х годах, когда началась его активная жилищная застройка. Часть зданий снесли, а на их месте словно грибы начали вырастать пятиэтажки для рабочих. Появились новые дома и у шоссе Энтузиастов.
Наконец, в 1995 году Лефортово получило статус района Москвы. В наши дни благодаря близости к центру и исторической застройке Лефортово считается одним из лучших районов своего округа.
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До престижного не дотягивает
Сейчас район активно обрастает современными кварталами, бизнес-центрами и арт-проектами.
Лефортово окружено весьма непохожими локациями. Это и элитные постройки в соседних Таганском и Басманном районах, и промзоны у его южной границы, и противоречивое Перово. Но несмотря на близкое к центру расположение, цены на новую недвижимость тут скорее средние по Москве. Вторичное же жилье представлено в основном кирпичными домами 1930–1960-х годов и многоэтажными «панельками» 1990-х. Жилье довоенного и сталинского периодов отчасти мешает району получить статус престижного.
Из-за расположения и специфики застройки в районе действительно можно встретить довольно разношерстную публику. Это и люди высокого достатка, и самые обычные семейные пары – средний класс, и жильцы, которые получили свои квартиры по наследству и живут в Лефортове с рождения.
Что действительно является отличительным знаком района, так это знаменитое СИЗО «Лефортово», где временно содержатся арестанты.
«Долгое время я был постоянным гостем в этом районе, ездил к друзьям в гости и на вечеринки – никто не разу не заговорил о СИЗО, его для них будто не существует. Наверное, уже привыкли», – рассуждает 25-летний Михаил.
Арт-пространства и хорошая инфраструктура
В целом на инфраструктуру жители Лефортова не жалуются. Через район проходит несколько трамвайных маршрутов, на границах есть железнодорожные станции. А владельцы личных авто могут без особых проблем добраться в любую точку столицы благодаря выездам на ТТК, шоссе Энтузиастов и набережную Яузы. Однако пробок при этом избежать не удастся, как и полагается в центральной части мегаполиса.
При этом до недавнего времени поводом для недовольства местных жителей была нехватка метро. Раньше единственной станцией на территории района была «Авиамоторная» желтой ветки, но затем открыли «Авиамоторную» и «Лефортово» Некрасовской линии (позже они будут функционировать в составе Большой кольцевой линии).
«Мне нравится, что в районе есть места, куда можно выбраться на отдых, а если я не нахожу то, что мне по душе, могу без особых проблем добраться куда нужно. Хотя иногда и хотелось бы более развитую транспортную сеть. У меня есть здесь любимые ресторанчики с украинской и средиземноморской кухнями. Многие жители любят торговый центр «Город», где можно пошопиться и найти развлечение себе по вкусу. Также недалеко от нас расположен центр дизайна ARTPLAY и «Винзавод»: как любитель арт-пространств, не могу этого не оценить», – рассказывает Любовь.
С социальной инфраструктурой, по ее словам, тоже нет особых проблем. На территории района расположено множество поликлиник, школ и детских садов, есть даже колледжи и вузы, например, МИТРО – Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино». Достаточно и фитнес-центров, и салонов красоты.
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Промзоны и «Версаль на Яузе»
Весь XX век Лефортово было скорее индустриальным, до 1990-х годов здесь было много промзон. На сегодняшний день их осталось меньше, поскольку бывшие производственные площадки активно застраиваются. Однако эта тема для жителей района не теряет своей актуальности.
Зелень во дворах в пешей доступности от дома здесь скорее в дефиците, но в районе хватает и парков со скверами, в некоторых зеленых пространствах затесались даже теннисные корты. Самый известный и один из старейших в Москве — Лефортовский парк, который полюбился многим жителям. Его также называют «Версаль на Яузе», поскольку он создавался по образцу Версальского парка. Он считается природным памятником архитектуры и садово-паркового искусства.
Также здесь есть Парк казачьей славы с красивыми фонтанами и настоящий парк будущего – «Зеленая река» с игровыми лабиринтами, уличными тренажерами, пространствами для настольных игр и амфитеатром.
Царство достопримечательностей
Лефортово выгодно отличается от других столичных районов богатой коллекцией достопримечательностей. Так, уже упомянутый Екатерининский дворец, построенный в стиле русского классицизма, до сих пор не утратил своего великолепия.
Из прочих достопримечательностей – дача помещика Строганова на Яузе, в интерьере которой сохранились старинные дверные полотна, ампирная отделка и лепнина, а также дом благотворительницы княгини Натальи Шаховской. Не менее интересны и три старинных храма: церковь Петра и Павла, построенная в 1711 году, церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы и храм Троицы Живоначальной.
А вот одна из местных достопримечательностей весьма нетривиальна – это Введенское кладбище, которое было основано еще в 1771 году. Здесь можно найти могилы многих известных людей, например художников Васнецовых, писателя Михаила Пришвина, героев СССР.
«Район хоть и своеобразный, но уже и родной. Здесь – тюрьма, тут – кладбище. Соседство, конечно, так себе, но я стараюсь об этом не думать и сосредоточиться на прекрасном, а его у нас тоже хватает», – заключает местный житель Иван.
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