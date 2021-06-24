РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 июн. Обратиться в Молодежный парламент городского округа Мытищи можно с помощью онлайн-приемной, сообщается на странице парламента в соцсети «ВКонтакте».

Молодежный парламент городского округа доступен в любое время.

С помощью онлайн-приемной каждый сможет обратиться к членам Молодежного парламента, обозначить свой проблемный вопрос или предложение.

Молодежный парламентаризм в Российской Федерации начал развиваться с 1990-х годов. В настоящее время молодежные парламентские структуры имеются на федеральном уровне и в большинстве регионов страны.