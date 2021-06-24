РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июн. В подмосковном Подольске вандал согнул фигуру капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы и испортил ее, выходка попала на камеры видеонаблюдения, сообщил «РИАМО в Подольске» старший по дому и инициатор установки фигуры Виктор Макаров.

Происшествие случилось утром в четверг в микрорайоне Кузнечики на улице Генерала Смирнова, 11. Молодой человек шел с пакетиками корма для кошки из магазина. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он нагнул фигуру сначала руками, а затем помог себе ногами.

Макаров подал заявление в полицию. В настоящий момент жители дома самостоятельно узнали, где проживает вандал, поговорили с ним и его родителями, он пообещал отремонтировать фигуру.

Незадолго до этого жильцы дома, чтобы поддержать сборную России по футболу, поменяли обмундирование у стелы капитана сборной России. С надеждой на выход сборной России по футболу в финал болельщики написали на его футболке: «VPERЕД na LonДon», так как два полуфинала и финал Евро-2020 проводят в Лондоне.

В июне 2019 года активисты по данному адресу установили фигуру футболиста, который отдает воинское приветствие. На заднем фоне запечатлены все результаты матчей сборной России. Фигуру установили к годовщине чемпионата мира по футболу, прошедшего в России в 2018 году.

В октябре 2019 года две девушки уносили с собой эту фигуру футболиста, на них завели уголовное дело. В июле 2020 года трое молодых людей из компании справили на фигуру Дзюбы нужду. Один из них оторвал голову фигуре. Затем ее восстановили. В декабре 2020 года вандал поджег фигуру футболиста, одетого в костюм Деда Мороза. В мае текущего года алюминиевая фигура падала от сильного ветра.