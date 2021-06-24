РИАМО - 24 июн. Борцам из Подмосковья удалось завоевать 7 медалей на международном турнире, который проходил в итальянском городе Сассари, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Международный турнир по вольной и греко-римской борьбе «Сассари сити» проходил с 17 по 21 июня.

В турнире по греко-римской борьбе спортсмены завоевали 5 медалей. Победителями стали чемпион мира и Европы Степан Марянян (вес до 63 кг), а также Артем Манасов (вес до 67 кг). Серебряной награды удостоился Георгий Тибилов (вес до 63 кг), а бронзовой – Анвар Аллахьяров (вес до 63 кг) и Артем Ерохин (вес до 67 кг).

Победителями по вольной борьбе стали двукратный чемпион мира Заур Угуев – весовая категория до 61 кг, а также Магомед Рамазанов – вес до 86 кг.

«Подмосковные борцы – опытные спортсмены. За их плечами выступления и призовые места на крупных мировых состязаниях», – сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он добавил, что на прошедшем турнире борцы снова показали свое профессиональное мастерство и по праву стали обладателями своих наград.