РИАМО - 24 июн. За 5 месяцев текущего года Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила строительство 9,1 млн кв. м жилья, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Ответственный секретарь ГЗК Москвы, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что данный показатель превышает результаты таких же периодов в 2019-2020 годах.

Она добавила, что с января по май 2019 года комиссия одобрила 6,09 млн кв. метров жилья, а в аналогичные месяцы прошлого года – 2,04 млн кв. м жилья.

Ранее руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин сообщал, что порядка 2,2 трлн руб инвестировали в строительство на территории новой Москвы с 2012 года. В основном деньги вкладывали инвесторы и застройщики.

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