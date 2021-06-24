РИАМО - 24 июн. С 25 по 28 июня в Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, аномально-жаркая погода превысит климатическую норму на 7-10 градусов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

При сильной жаре следует носить светлую воздухопроницаемую одежду, желательно из хлопка, также не стоит забывать про головной убор.

Кожу лучше закрывать от прямого воздействия солнечных лучей. Обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться, передвигаться надо не спеша, стараться чаще находиться в тени.

Ранее в Подмосковье и Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары до 22:00 25 июня.

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