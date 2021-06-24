РИАМО - 24 июн. В четверг в Подмосковье прошел первый день сдачи ЕГЭ по информатике, экзамен впервые написали на компьютерах, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Этот экзамен завершает основной период сдачи ЕГЭ. Впервые экзамен по информатике и ИКТ проводится в компьютерной форме.
«Ребята и организаторы много тренировались, чтобы все прошло без сбоев, благодаря чему экзамен прошел штатно», – добавила Каклюгина.
Она уточнила, что в четверг в регионе для проведения экзамена был задействован 171 пункт, в том числе 3 – на дому. 25 июня пройдет второй день сдачи. Результаты будут известны не позднее 8 июля.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии