РИАМО - 24 июн. В четверг в Подмосковье прошел первый день сдачи ЕГЭ по информатике, экзамен впервые написали на компьютерах, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В Подмосковье прошел первый день сдачи ЕГЭ по информатике и ИКТ. Сегодня в экзамене приняли участие свыше 4 тыс. выпускников, завтра – еще более 2,5 тыс.», – сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Этот экзамен завершает основной период сдачи ЕГЭ. Впервые экзамен по информатике и ИКТ проводится в компьютерной форме.

«Ребята и организаторы много тренировались, чтобы все прошло без сбоев, благодаря чему экзамен прошел штатно», – добавила Каклюгина.

Она уточнила, что в четверг в регионе для проведения экзамена был задействован 171 пункт, в том числе 3 – на дому. 25 июня пройдет второй день сдачи. Результаты будут известны не позднее 8 июля.