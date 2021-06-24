РИАМО - 24 июн. С начала эксплуатации подмосковной системы-112 на нее поступило более 52 млн экстренных вызовов, сообщает пресс-служба системы-112 Московской области.

Более 90% всех вызовов о чрезвычайных ситуациях в Подмосковье поступают на номер 112.

Ежедневно работают более 350 телефонных специалистов, которые вызовут помощь тем, кто попал в беду. В день они принимают свыше 30 тыс звонков.

За помощью в систему-112 можно обратиться пятью различными способами: позвонить по телефону, отправить SMS-сообщение, через мобильное приложение, с помощью программы Skype, а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Сейчас внедряется возможность обратиться в систему-112 через популярные мессенджеры и социальные сети - WhatsApp, Тelegram и «ВКонтакте».

Также в организации работают профессиональные операторы психологи, лингвисты, сурдопереводчики.

Для снижения времени реагирования экстренными службами в систему-112 постоянно внедряют новые технологии.

Развитие, содержание и эксплуатация системы-112 проводится в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья».

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