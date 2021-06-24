РИАМО - 24 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому отменяется карантин по бешенству животных на территории Раменского городского округа.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления (23 июня - ред.) ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 26 марта 2021 года <…>, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Раменского городского округа Московской области: улица Верхняя рабочего поселка Быково; рабочий поселок Быково», — говорится в документе.

Бешенство является смертельно опасным заболеванием. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства. Прививки против этого заболевания делают бесплатно.

Получать профилактические прививки против бешенства домашние животные должны ежегодно.