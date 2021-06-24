РИАМО - 24 июн. В п. Шувое городского округа Егорьевск достроили и привели в порядок жилой дом в рамках ликвидации объектов незавершенного, а также самовольного строительства и аварийных зданий в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Объект самовольного строительства находился в зоне многоквартирной застройки на ул. Советской. На текущий момент его уже ввели в эксплуатацию.
Он добавил, что процедура переселения уже началась, ее проводит администрация. Согласно планам, из аварийного жилья переедет 20 семей. Они проживают в п. Шувое, на улицах Фабричной и 40 лет Октября.
Прилегающая к зданию территория благоустроена, ключи выданы, жители поселка переезжают в новое жилье.
За более чем 2 года в округе Егорьевск зафиксировано 105 объектов незавершенного строительства, из которых 22 объекта – самовольные. На текущий момент ликвидировано и приведено в соответствие 32 объекта. Работа продолжается.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии