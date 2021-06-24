РИАМО - 24 июн. В п. Шувое городского округа Егорьевск достроили и привели в порядок жилой дом в рамках ликвидации объектов незавершенного, а также самовольного строительства и аварийных зданий в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Объект самовольного строительства находился в зоне многоквартирной застройки на ул. Советской. На текущий момент его уже ввели в эксплуатацию.

«Так как строительные работы были начаты до получения разрешения на строительство, объект был признан самовольным. После получения разрешения на строительство многоквартирный 3-этажный жилой дом был достроен по адресной программе региона «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы», – сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он добавил, что процедура переселения уже началась, ее проводит администрация. Согласно планам, из аварийного жилья переедет 20 семей. Они проживают в п. Шувое, на улицах Фабричной и 40 лет Октября.

Прилегающая к зданию территория благоустроена, ключи выданы, жители поселка переезжают в новое жилье.

За более чем 2 года в округе Егорьевск зафиксировано 105 объектов незавершенного строительства, из которых 22 объекта – самовольные. На текущий момент ликвидировано и приведено в соответствие 32 объекта. Работа продолжается.