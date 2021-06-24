РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июн. В текущем году в городском округе Люберцы планируют отремонтировать дополнительно 8 автомобильных дорог, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Завершаются работы по ремонту автомобильных дорог в городском округе Люберцы. В текущем году будут приведены в нормативное состояние 36 дорог, сегодня ремонт завершен на 35 объектах. Планируем дополнительно привести в нормативное состояние 8 автодорог», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что полностью работы по ремонту подрядные организации завершат к середине августа текущего года.

«Уважаемые люберчане! Если у вас есть предложения или замечания по данной теме, пишите на личную почту: glava@lubreg.ru», - добавил Ружицкий.