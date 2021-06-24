РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июн. В многоквартирных домах городского округа Люберцы с начала года установили 59 новых лифтов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В Люберцах в рамках капитального ремонта ведется замена лифтового оборудования. В 2021 году запланирована установка 87 новых лифтов в 24 многоквартирных домах. На данный момент заменено 59 лифтов, 22 лифта находятся в работе», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что до конца года заменят 64 пассажирских и 23 грузовых лифта.