РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июн. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в городском округе Люберцы проводят дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирных домах, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
«Управляющие компании проводят ежедневную дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирных домах на территории городского округа Люберцы. Для дезинфекции используются хлорсодержащие и спиртосодержащие растворы. Средства рекомендованы Роспотребнадзором и безопасны для человека. Потребность в дезинфицирующих средствах - 400-450 мл на подъезд», - отметил Ружицкий.
Он подчеркнул, что создан необходимый запас средств. Ежедневно обрабатываются входные группы, холлы первых этажей, почтовые ящики, лифтовые кабины, кнопки общего пользования, перила.
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