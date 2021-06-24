«Управляющие компании проводят ежедневную дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирных домах на территории городского округа Люберцы. Для дезинфекции используются хлорсодержащие и спиртосодержащие растворы. Средства рекомендованы Роспотребнадзором и безопасны для человека. Потребность в дезинфицирующих средствах - 400-450 мл на подъезд», - отметил Ружицкий.