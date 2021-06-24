РИАМО - 24 июн. Рабочие завершили монтаж балок пролетных строений трех мостов через реку Лихоборка, расположенных на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В рамках строительства участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе возводятся три моста через реку Лихоборка, а также ведется реконструкция моста через реку Яуза. На сегодняшний момент мы уже завершили монтаж балок пролетных строений трех мостов через реку Лихоборка», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что с помощью двух мостов создадут движение транспорта по четырем полосам по боковым проездам. Транспорт сможет курсировать в сторону Алтуфьевского и Дмитровского шоссе. А третий мост обеспечит движение по шести полосам основного хода, по три полосы в каждом направлении.

По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинов, на указанном участке планируют возвести 22,6 км дорог. В их числе два путепровода, пять эстакад и четыре моста.

«Кроме этого, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках проекта проведут реконструкцию подземного пешеходного перехода вблизи станции метро «Ботанический сад», – добавил руководитель столичного Депстроя.

Также он отметил, что еще предстоит провести реконструкцию двух выходов, построить дополнительный лестничный сход, пандусный сход и лифт для маломобильных граждан

Северо-Восточная хорда свяжет три округа столицы: север, восток и юго-восток. С запуском трассы снизится транспортная нагрузка на вылетные магистрали, центр города, МКАД и Третье транспортное кольцо в восточном секторе столицы, сократится общегородской пробег автомобилей, улучшится экологическая ситуация в районах Богородское, Сокольники и Басманный.