РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 июн. В нынешнем году в городском округе Щелково отремонтируют линии электропередачи 0,4-10 кВ и заменят трансформаторы на подстанциях, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Работы выполняют территориальные сетевые организации ПАО «Россети Московский регион», АО «Мособлэнерго» и АО «Обороэнерго».

Работы производятся для повышения качества и надежности линий электроснабжения, а также для снижения количества аварийных отключений.