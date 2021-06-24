РИАМО - 24 июн. Спасатели помогли водителю грузовика, который оказался заблокирован в автомобиле после ДТП. Авария произошла на 9 км Брестско-Калужского перегона, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

На этом участке произошло лобовое столкновение легкового и грузового автомобилей, последний опрокинулся на бок, водитель оказался заблокирован.

В результате аварии произошел разлив топлива. Чтобы избежать пожара, спасатели обесточили автомобиль, сняв клемму аккумулятора.

Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.