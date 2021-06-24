РИАМО - 24 июн. Сильнейшая жара в столице продержится до конца текущей недели, уже на следующей неделе ожидается понижение температуры до 22-27 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, характер погоды постепенно начнет меняться в эти выходные, но жара все еще будет сильной. В воскресенье могут появиться первые дожди с грозами и ветром.

Приближение атмосферного фронта с запада в начале следующей недели принесет более значительные перемены.

В понедельник ожидаются кратковременные дожди, но температура будет еще 26-31 градуса. При этом уже во вторник температура упадет до 22-27 градусов. Ветер будет дуть западный и северо-западный, 3-8 м/с.

В Подмосковье и Москве ранее продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары до 22 часов 25 июня. Аномальная жара стоит уже несколько дней подряд, среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов.

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