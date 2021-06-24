РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июн. Пробка длиной около 5,5 км образовалась на выезде из подмосковного Красногорска днем в четверг, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

На Новорижском шоссе в сторону Москвы движение затруднено от пересечения с Центральной улицей до дилерского центра Audi. Участок более 5,5 км обозначен на карте красным цветом.

Также осложнено движение по кругу на пересечении Новорижского и Ильинского шоссе и от круга до Заводской улицы.