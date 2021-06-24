РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 июн. Восемь кубометров мусора убрали на субботнике в Пироговском лесопарке городского округа Мытищи, сообщила заместитель главы администрации муниципалитета Светлана Лысенко в своем Instagram-аккаунте.

Она поблагодарила эковолонтеров центра «Вместе» и экологов за плодотворный субботник, благодаря которому в лесополосе близ Липкинского шоссе стало чище на 8 кубометров мусора.

Лысенко также добавила, что эковолонтеры не понимают, зачем нужно тащить в лес джинсы, 20-метровую упаковочную пленку, лекарства, провода, поролоновые набивки от сидений автомобилей, упаковки от машинных масел, куртки.

«Зачем это в лесу? Для какой цели? У нас же выбросить мусор в мусорный бак — бесплатная опция. Что за «кривые зеркала» в сознании? Чем руководствуются те, кто приезжает на машине и выбрасывает хлам в лесу, в чем виноват лес?», - отметили эковолонтеры.