РИАМО - 24 июн. Социальная сеть «Одноклассники» запустила информационный центр Covid-19 — страницу, где собраны сведения о коронавирусе и вакцинации от Единого консультационного центра Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

С помощью информации в центре пользователи узнают, как снизить вероятность заболевания коронавирусом, факты о вакцинах и прививочной программе.

Страница «Информационный центр Covid-19» содержит пять основных тем. Пользователи ОК смогут узнать, как вести себя, если заболел близкий человек, и как обезопасить себя от коронавирусной инфекции. Посетители раздела получат информацию о том, как подготовиться к вакцинации людям разного возраста и где можно сделать прививку.

Кроме этого, в ОК появилась специальная рамка с надписью «Я вакцинирован от Covid-19», которой пользователи могут украсить свою фотографию профиля.

Рамка «Я вакцинирован от Covid-19» находится в приложении «Волшебные рамки», в разделе «Вместе против вируса». Ранее в ОК стали доступны рамки с надписями #моюруки, #сижудома и #слежузаздоровьем.

Пользователи соцсети могут поставить их на фотографию профиля. При использовании рамки обновленный аватар пользователя будет опубликован в ленте его друзей со ссылкой на информационный центр Covid-19.

Также в социальной сети продолжает работать лента новостей о коронавирусе в разделе «Рекомендации». Пользователи могут узнать актуальные новости о распространении инфекции, новых мерах ограничений или вакцинировании из проверенных источников: официальных групп федеральных и региональных СМИ и министерства здравоохранения РФ.

С начала пандемии коронавируса «Одноклассники» запустили ряд сервисов, помогающих пользователям получать проверенную и своевременную информацию о вирусе и способах защиты от него. Например, в приложении для прямых трансляций OK Live доступна виртуальная маска «Береги себя», при «примерке» которой пользователь видит на экране анимированные иконки-рекомендации о том, как правильно вести себя во время активного распространения Covid-19.

В августе 2020 ОК совместно с сервисом телемедицины «Доктис» первыми из соцсетей дали возможность своим пользователям получить бесплатную онлайн-консультацию врача-терапевта.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- В Москве могут аннулировать QR‑код, если человек заболеет Covid‑19. В случае, когда человек не обращался к медикам и переболел бессимптомно, данные о нем не внесутся в регистр.

- Вылечившийся от Covid‑19 москвич сможет получить QR‑код на следующий день. На проверку QR-кодов о вакцинации посетителей при входе в кафе или иное заведение общепита будет уходить менее 5 секунд.

- QR‑код не смогут получить привившиеся от Covid‑19 иностранными вакцинами. Гостям столицы из-за рубежа для входа в московские рестораны и кафе нужно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

- QR‑код для посещения столичных ресторанов можно распечатать в поликлиниках. Получить бумагу можно при обращении в регистратуру, также можно распечатать ее самостоятельно в инфомате поликлиники.

- Работодателей в Москве будут проверять на соблюдение требований о вакцинации от Covid‑19. Для того, чтобы подтвердить выполнение требований, ИП и организации должны представить в электронном виде информацию о сотрудниках.

- Аптеки и продуктовые магазины в Москве не будут Covid‑free.

- Более 1,8 тыс моcквичей с Covid‑19 госпитализировали за сутки. Кроме того, за последние 24 часа скончались 92 пациента с диагностированным коронавиурсом.

- В Москве обязали привиться от Covid‑19 сотрудников служб доставки. Москва в последние дни бьет рекорды по числу зараженных коронавирусом и числу смертей.

- Летние веранды кафе в столице можно посещать без QR‑кода по 11 июля.

- Детей будут пускать без QR‑кодов в кафе и рестораны Москвы. С 28 июня вход в столичные заведения общественного питания будет осуществляться по QR-кодам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 182 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 308 больных. В Москве - 8 598.

- Московские работодатели смогут отстранять от работы людей, отказавшихся от вакцинации. Сотрудники могут отказаться от прививки, но после этого их отстранят от работы на время эпидемиологического неблагополучия.

- Оперштаб Москвы: Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от Covid‑19.

- ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса детей и подростков. Дети и подростки переносят Covid-19 легче, чем взрослые.

- Почти 390 человек находятся в реанимации больницы в Коммунарке. Среди этих пациентов нет вакцинированных.