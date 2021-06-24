Последние выходные июня порадуют жителей столицы шедеврами мировой киномузыки и концертом Ольги Арефьевой с группой «Ковчег». На сценах театров покажут спектакли «На всякого мудреца довольно простоты» и «Мертвые души». Посетители фестивалей и выставок смогут увидеть красоты заповедных мест России и даже поговорить с деревом на его языке. А в кино выйдут комедия «Бендер: Начало» и мультфильм «Рок Дог 2». Куда сходить и что посмотреть в столице в грядущие выходные, читайте в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

«Шедевры мировой киномузыки: Интерстеллар, Гладиатор, Темный рыцарь»

Где: Москва, Старосадский пер., д.7/10, Кафедральный собор Святых Петра и Павла

Когда: 26 июня в 18:00

Стоимость: от 800 рублей

Музыка — важная часть кинофильма. Она дополняет картину, создает атмосферу, углубляет смысл и раскрывает героев. В этом концерте прозвучат широко известные композиции из таких популярных фильмов, как «Темный рыцарь», «Интерстеллар» и «Звездные войны». Знаменитые мелодии оценят не только любители кино, но и заядлые меломаны. Купить билеты можно на сайте фонда Belcanto.

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Ольга Арефьева и «Ковчег»

сайт «ГЛАВCLUB»

Где: Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, «ГЛАВCLUB»

Когда: 26 июня в 20:00

Стоимость: от 900 рублей

В московском «Главклубе» пройдет презентация альбома «Ko-mix», который так ждали поклонники. Концерт объединит несколько поколений фанатов Ольги и «Ковчега» и никого не оставит равнодушным. Со сцены прозвучат не только новые песни, но и старые хиты, полюбившиеся публике. Приобрести билет можно на сайте концертной площадки.

СПЕКТАКЛИ

«На всякого мудреца довольно простоты»

сайт Московского Губернского театра

Где: Москва, Волгоградский пр-т., д.121, Московский Губернский театр

Когда: 27 июня в 18:00

Стоимость: от 1200 рублей

Спектакль расскажет историю молодого дворянина из обедневшей семьи — Егора Дмитриевича Глумова. Герой умен, талантлив и хорош собой, но быстро понимает, что без денег успешную карьеру не построить. Зрители увидят, как Глумов использует слабости влиятельного дяди и его окружения себе во благо. При этом у молодого дворянина тоже есть слабость, из-за которой все его достижения могут в один миг исчезнуть. Купить билеты на спектакль можно на официальном сайте театра.

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«Мертвые души»

сайт театра им. Вахтангова

Где: Москва, ул. Арбат, д.26, театр им. Вахтангова

Когда: 25 июня 19:00

Стоимость: От 1500 рублей

Как рассказал режиссер постановки Владимир Иванов, первоначально спектакль должен был называться «Галопад», но в итоге было решено остановиться на традиционном варианте «Мертвые души». Галопад — особый быстрый танец, в котором кавалер с дамой, обняв друг друга, скачут по залу вместе, описывая круг. Этот танец — символ происходящего на сцене, основа идеи спектакля. Билеты на постановку можно купить на сайте театра.

ФЕСТИВАЛИ

Международный кинофестиваль Doker

Где: Москва, ул. Новый Арбат, д.24, кинотеатр «Октябрь»

Когда: 18–27 июня

Стоимость: от 400 рублей

На международном фестивале документального кино зрителям покажут 50 невероятных историй реальных людей со всех уголков Земли. Посетители смогут впервые увидеть новинки в кинотеатре «Октябрь», а также обсудить их с создателями. Посетить мероприятие можно, купив билет на сайте проекта Doker.

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«Не один в темноте»

Где: Москва, Георгиевский пер., д.3, Новый Манеж

Когда: 27 июня в 17:30

Стоимость: бесплатно

Мини-фест приурочен к Международному дню слепоглухих. В рамках мероприятия гостям покажут перформанс «Исходное событие», в основе которого — монологи людей о вещах, которые они увидели в последний раз, прежде чем потерять зрение. Также на фестивале проведут мастер-класс, в ходе которого гости смогут познакомиться с основами дактильной азбуки — языка жестов, с помощью которого общаются глухонемые. Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.

ВЫСТАВКИ

«Город: детали»

Где: онлайн

Когда: с 26 июня по 4 июля

Стоимость: бесплатно

На онлайн-выставке «Город: детали» любой желающий сможет увидеть новинки городского благоустройства, задать вопросы экспертам, а также выбрать лучшие экспонаты, которые в дальнейшем установят на улицах Москвы. За активное участие гостей ждут подарки. Подробности — на сайте выставки.

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«Да живет иное во мне»

Где: Москва, ул. Крымский вал, д.10, Новая Третьяковка

Когда: 22 июня – 10 октября

Стоимость: входной билет — 400 рублей, есть льготные билеты

На выставке посетители смогут увидеть сны нейросети в роботической нейроинсталляции Ральфа Беккера «Мираж», вступить в диалог с деревом на его языке в биохимической инсталляции One Tree ID Агнеса Майер-Брандиса, установить связь с планетой и окружающей средой через дыхание в биотехнологической интерактивной инсталляции EARTHLINK Саши Спачаль и многое другое. Билеты еще в продаже на сайте Третьяковской галереи.

«Фактура мозаики»

Где: Москва, Переведеновский пер., д.18, стр.4, ЦТИ «Фабрика»

Когда: 24 июня – 22 августа 2021

Стоимость: бесплатно

На выставке школы мозаики «Фавока» продемонстрируют возможности современной мозаики, покажут новые стили, используя традиционные материалы. Перед художниками стояла задача уйти от традиционного исполнения и найти новые визуальные образы и формы. Представленные работы воздействует на интуитивное, эмоциональное восприятие человека, дают понимание удивительной гармонии каждого кусочка в общей картине мозаики. Подробная информация о выставке — на сайте ЦТИ «Фабрика».

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«Страна заповедников»

сайт мэра Москвы

Где: Москва, ул. Вавилова, д.57, Дарвиновский музей

Когда: 26 июня – 29 августа

Стоимость: 400 рублей, для различных категорий льготников — 150 рублей

В Дарвиновском музее представят около 100 фотографий ученого и путешественника Владимира Васильевича Горбатовского. На снимках изображены редкие животные, ландшафты заповедников. Путешествие начнется в южной части Дальнего Востока вместе с амурским тигром и продолжится по всей территории нашей необъятной страны. Билеты — на сайте музея.

КИНО

Комедия «Бендер: Начало»

Кинофильм «Бендер: Начало» — приквел «Двенадцати стульев». Фильм расскажет о превращении юного идеалиста Оси в великого комбинатора, мошенника и авантюриста. По сюжету Ося ввязался в опасную авантюру вместе с хитроумным мошенником, Ибрагимом Бендером. Героям предстоит учувствовать в череде головокружительных приключений, а что из этого выйдет — узнаем в кино.

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Мультфильм «Рок Дог 2»

Вторая часть мультфильма покажет, как знаменитый пес Боуди и его рок-группа покоряют музыкальный олимп. Но у любого успеха есть обратная сторона: героям предстоит столкнуться с искушениями и постараться сохранить себя на пути к славе.