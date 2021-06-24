РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 июн. ТСН «Никольско-Трубецкое» из Балашихи вновь не смогло доказать в Арбитражном суде незаконность решения Госжилинспекции Московской области об исключении домов из своей лицензии, сообщает пресс-служба ведомства.
Руководитель ведомства Ольга Федина отметила, что такое решение принято в отношении дома №26 по Чистопольской улице в Балашихе. Ранее аналогичные иски отклонены по вопросу управления расположенными по соседству домами №№24 и 28.
Арбитраж установил, что ООО «УК «Энтузиаст» избрано управляющей компанией в домах более поздними собраниями собственников помещений, чем ТСН «Никольско-Трубецкое». Кроме того, решения ОСС об избрании товарищества собственников недвижимости Дорогомиловский районный суд города Москвы признал недействительными.
Арбитраж рассмотрел все доводы заявителя в полном объеме, однако не нашел оснований для удовлетворения его требований. Суд признал, что Госжилинспекция действовала в рамках предусмотренной законодательством процедуры. ТСН «Никольско-Трубецкое» получило отказ.
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