РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 июн. ТСН «Никольско-Трубецкое» из Балашихи вновь не смогло доказать в Арбитражном суде незаконность решения Госжилинспекции Московской области об исключении домов из своей лицензии, сообщает пресс-служба ведомства.

Руководитель ведомства Ольга Федина отметила, что такое решение принято в отношении дома №26 по Чистопольской улице в Балашихе. Ранее аналогичные иски отклонены по вопросу управления расположенными по соседству домами №№24 и 28.

«Во всех случаях «Никольско-Трубецкое» требовало признать незаконным отказ от исключения домов из лицензии управляющего ими ООО «УК «Энтузиаст». Рассмотрев аргументы обеих сторон, суд признал, что оснований для удовлетворения этих требований нет, поскольку нарушен Порядок внесения изменений в реестр лицензий», - говорится в сообщении.

Арбитраж установил, что ООО «УК «Энтузиаст» избрано управляющей компанией в домах более поздними собраниями собственников помещений, чем ТСН «Никольско-Трубецкое». Кроме того, решения ОСС об избрании товарищества собственников недвижимости Дорогомиловский районный суд города Москвы признал недействительными.

Арбитраж рассмотрел все доводы заявителя в полном объеме, однако не нашел оснований для удовлетворения его требований. Суд признал, что Госжилинспекция действовала в рамках предусмотренной законодательством процедуры. ТСН «Никольско-Трубецкое» получило отказ.