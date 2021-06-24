РИАМО - 24 июн. Врач-остеопат Владимир Животов рассказал, что людям с сидячей работой нужно делать разминку раз в 45-50 минут, чтобы не возникло проблем с шеей, сообщает aif.ru.

Во время регулярной разминки нужно встать, походить, подвигаться, аккуратно вытянуть шею, а затем слегка поочередно направлять голову вправо, влево, вперед и назад, чтобы снять напряжение.

«За последние полтора года еще больше людей пришли к сидячему образу жизни. Это ожидаемо привело к тому, что теперь чуть ли не каждый первый мучается болями в шее», - сказал врач.

По его словам, проблемы с шеей могут проявляться в виде напряжения, головной боли, онемения рук, головокружения, хруста в шее, появления холки, остеохондроза, протрузии и грыжи и круговых складок на коже шеи.

«Например, большое влияние оказывает профессия. В группе риска все люди с сидячей работой и все те, кто работает руками и непрерывно должен смотреть в одну точку (на экран, в книгу, в тетради, на свои руки). Дело в том, что когда глаза находятся в статичном положении, шея очень напрягается», - объяснил Владимир Животов.

Рабочее место необходимо оборудовать правильно. Высоту стола, стула и монитора нужно настроить таким образом, чтобы руки находились на уровне глаз и не приходилось нагибать голову.

Если рабочая зона находится ниже, то эксперт рекомендует не опускать шею, а смотреть вниз только глазами. Спальное место обязательно должно быть удобным - тогда шея отдыхает. Для здоровья шеи желательно заниматься физическими нагрузками. Также можно пить витамин D.