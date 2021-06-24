РИАМО - 24 июн. За время пандемии коронавирусной инфекции выяснилось, что летняя жара и солнечное излучение не оказывают на Covid-19 никакого влияния, аналогично ситуация обстоит с мутациями заболевания и его распространением, сказал профессор биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Никитин.

Эксперт отметил, что опосредованная связь может прослеживаться из-за того, что во время жары люди разъезжаются из городов и проживают на дачах. Таким образом, они сокращают свои контакты с другими гражданами.

«Здесь больше работают социальные факторы. Жара, яркое солнце и ультрафиолет никакого влияния на коронавирусную инфекцию и на сам вирус не имеют. Что касается штаммов, то тут тоже нельзя говорить, что жара повлияла на появление и распространение новых мутаций», — сказал Никитин в интервью радио Sputnik.

Тем не менее, по словам биолога, жаркая погода может сказаться на состоянии людей, которые заболели коронавирусом.

Никитин отметил, что хуже всего переносить Covid-19 в жару будут люди с хроническими заболеваниями. В частности, это относится к гражданам, у которых наблюдаются проблемы с кровеносной системой, а также есть болезни сердца. Для таких людей жара станет дополнительной нагрузкой на сердце. Это может способствовать тому, что течение заболевания осложнится.

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- Аптеки и продуктовые магазины в Москве не будут Covid‑free.

- Более 1,8 тыс моcквичей с Covid‑19 госпитализировали за сутки. Кроме того, за последние 24 часа скончались 92 пациента с диагностированным коронавиурсом.

- В Москве обязали привиться от Covid‑19 сотрудников служб доставки. Москва в последние дни бьет рекорды по числу зараженных коронавирусом и числу смертей.

- Летние веранды кафе в столице можно посещать без QR‑кода по 11 июля.

- Детей будут пускать без QR‑кодов в кафе и рестораны Москвы. С 28 июня вход в столичные заведения общественного питания будет осуществляться по QR-кодам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 182 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 308 больных. В Москве - 8 598.

- Московские работодатели смогут отстранять от работы людей, отказавшихся от вакцинации. Сотрудники могут отказаться от прививки, но после этого их отстранят от работы на время эпидемиологического неблагополучия.

- Оперштаб Москвы: Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от Covid‑19.

- ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса детей и подростков. Дети и подростки переносят Covid-19 легче, чем взрослые.

- Почти 390 человек находятся в реанимации больницы в Коммунарке. Среди этих пациентов нет вакцинированных.