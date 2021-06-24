РИАМО - 24 июн. В Орехово-Зуевском городском округе задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью своей знакомой, которое повлекло ее смерть, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

11 июня в Дрезне 38-летний мужчина распивал спиртное вместе со своей знакомой. В это время у них начался конфликт. В ссоре подозреваемый вытолкнул жертву из окна 2 этажа. Женщина была госпитализирована, но скончалась через 10 дней.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Во время допроса мужчина признался в содеянном.

В скором времени следствие выйдет в суд с ходатайством, чтобы подозреваемого заключили под стражу.