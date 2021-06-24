РИАМО - 24 июн. Рядом с мастерской шиномонтажа на ул. Тарусской в Москве полицейские обнаружили мужчину 1996 г.р. с проникающим колото-резаным ранением живота, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Полиция приехала на вызов на место ЧП вечером 23 июня. Скорая помощь доставила пострадавшего в отделении реанимации.

Полиция проводит проверку по данному факту. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства произошедшего.

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