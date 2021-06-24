РИАМО - 24 июн. Первые итоги Всероссийской переписи — о численности населения — будут подведены в конце 2021 года, по мере обработки данных Росстат будет публиковать дальнейшую информацию в течение 2022 года, сообщается на сайте переписи.

Окончательные итоги переписи планируется подвести до конца 2022 года. Сейчас уже выполнен основной комплекс подготовительных работ – утверждены формы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы планшеты, с помощью которых будет проводиться перепись, организована работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован список людей, желающих работать переписчиками, создана цифровая картоснова переписи.

«Технологически мы готовы к цифровой переписи: IT-система для сбора, передачи и обработки данных создана и прошла успешное тестирование, электронные планшеты доставлены в регионы и готовы к работе», — сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

По последним данным, перепись населения пройдет с 1 по 31 октября. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также проходили в октябре. Проведение переписи в данный период позволяет сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных как на национальном, так и на международном уровне. Данные сроки входят в рамки рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года.