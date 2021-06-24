РИАМО - 24 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по капитальному ремонту Сергиево-Посадского дома-интерната слепоглухих для детей и молодых инвалидов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Это уникальное учреждение для обучения и воспитания детей со множественными сенсорными нарушениями развития до 18 лет (полная или частичная потеря зрения и слуха). Здесь открыто несколько отделений, в том числе учебно-диагностическое, социально-коррекционное, учебно-коррекционное, социально-трудовое, духовного воспитания, медобслуживания, обучения специалистов, служба сопровождения замещающих семей.

Дом-интернат был построен в 1962 году, с тех пор капремонт там не проводился. После того, как в 2019 году учреждение было передано из федеральной собственности Московской области, по поручению губернатора начались работы.

В порядок приводятся корпус дошкольного образования, столовая и медицинский блок, спальный, общеобразовательный, административный корпуса, ведется благоустройство территории.

«По президентской программе здесь делается полная реновация. Будет современное оборудование, чтобы 200 детей могли здесь заниматься. Для нас важно сдать объект в срок, чтобы с 1 сентября он начал работать. В будущем начнем строительство большого комплекса, для проживания старших ребят. Важно чтобы все дошло до логического завершения», - подчеркнул Воробьев.

Некоторые воспитанники подобных учреждений, достигшие 18 лет, не подготовлены к взрослой жизни, не могут трудоустроиться и нуждаются в реабилитации. В этой связи было принято решение о строительстве Центра реабилитации для выпускников аналогичных интернатов в возрасте 18-35 лет. Его планируют открыть в 2022 году.

В октябре 2017 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил закладной камень на месте строительства реабилитационного центра.

В учреждении планируется создать 100 мест. Проектом предусмотрены: жилой блок - 10 одноместных, 45 двухместных комнат, общежитие на 10 мест, столовая, медицинские кабинеты, учебные классы, трудовые мастерские, спортивный зал, бассейн.