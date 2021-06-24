РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 июн. В городском округе Мытищи на контейнерных площадках будут установлены 64 камеры, которые до 1 августа подключат к аналитической системе видеонаблюдения, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что система видеонаблюдения поможет выявлять нарушения на контейнерных площадках. Система уже показывает положительные результаты.

По словам Азарова, программное обеспечение определило события в дашборде и отобразило их на интерактивной карте системы, что позволило специалистам областного и муниципального ЦУР совместно с региональными операторами оперативно принять решения. В результате в каждом выявленном случае согласно существующему регламенту нарушения были устранены в течение 3 часов.

Он отметил, что данная работа осуществляется в рамках создания комплексной системы по обращению с отходами, которая базируется на раздельном сборе твердых коммунальных отходов и направлена на увеличение доли перерабатываемых отходов, что является одной из основных целей президентского проекта «Экология».