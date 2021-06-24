РИАМО - 24 июн. В связи с аномальной жарой, установившейся в столице в четверг, ГИБДД рекомендовало водителям не ездить за рулем, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Выезжать в мегаполис рекомендуется до 11:00 или после 17:00, когда температура спадет. Кроме того, рекомендуется одеваться в свободную и легкую одежду. В дорогу следует брать много воды и не забывать солнцезащитные очки.

За последние дни в Москве произошло 2 ДТП, где водители чувствовали себя плохо перед аварией. Первое произошло с участием водителям грузовика, он въехал в рекламный щит. Вторая авария произошла в новой Москве. Женщина выехала на встречку, где столкнулась с автобусом.

Перед аварией водители транспортных средств почувствовали себя плохо, причиной этому стала духота. Оба водителя погибли.

В Подмосковье и Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары до 22 часов 25 июня.

В Московском регионе наступила аномальная жара, она стоит уже несколько дней подряд. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов.