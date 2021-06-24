РИАМО - 24 июн. Из-за пандемии коронавируса срок проведения Всероссийской переписи населения 2020 года был перенесен на октябрь 2021 года. В этих условиях особые надежды Росстат возлагает на новый — цифровой — способ сбора данных. Об этом сообщается на официальном сайте переписи.

В ходе предстоящей переписи жители страны смогут переписаться самостоятельно на портале Госуслуг, в том числе в отделениях МФЦ. Интернет-перепись – это новый для России способ переписи, когда между респондентом и электронным переписным листом нет посредника в виде переписчика.

Каждый участник интернет-переписи в качестве подтверждения прохождения переписи получит цифровой и QR-код. После передачи электронных переписных листов пользователи смогут заполнить анкету обратной связи о качестве услуги.

Параллельно с интернет-переписью будет проводиться опрос населения переписчиками. Все переписчики будут оснащены планшетными компьютерами с электронными переписными листами, вопросы которых совпадают с онлайн-опросниками. Бумажные формы переписных листов могут применяться как резервный способ сбора информации.

Для проверки полноты охвата населения переписью переписчики могут проверять QR-коды подтверждения участия в переписи у тех, кто переписался самостоятельно онлайн.

Среди преимуществ, которые дает внедрение интернет-переписи: более полный охват переписью труднодоступных групп населения и повышение качества данных переписи в целом.

Полученные данные переписи позволят лучше увидеть социально-экономические процессы, происходящие в регионах России, городах и селах, точнее планировать развитие страны и принимать необходимые меры в реализации программ поддержки населения.

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- Аптеки и продуктовые магазины в Москве не будут Covid‑free.

- Более 1,8 тыс моcквичей с Covid‑19 госпитализировали за сутки. Кроме того, за последние 24 часа скончались 92 пациента с диагностированным коронавиурсом.

- В Москве обязали привиться от Covid‑19 сотрудников служб доставки. Москва в последние дни бьет рекорды по числу зараженных коронавирусом и числу смертей.

- Летние веранды кафе в столице можно посещать без QR‑кода по 11 июля.

- Детей будут пускать без QR‑кодов в кафе и рестораны Москвы. С 28 июня вход в столичные заведения общественного питания будет осуществляться по QR-кодам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 182 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 308 больных. В Москве - 8 598.

- Московские работодатели смогут отстранять от работы людей, отказавшихся от вакцинации. Сотрудники могут отказаться от прививки, но после этого их отстранят от работы на время эпидемиологического неблагополучия.

- Оперштаб Москвы: Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от Covid‑19.

- ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса детей и подростков. Дети и подростки переносят Covid-19 легче, чем взрослые.

- Почти 390 человек находятся в реанимации больницы в Коммунарке. Среди этих пациентов нет вакцинированных.