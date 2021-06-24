РИАМО - 24 июн. При возникновении сложностей с получением QR-кода люди смогут воспользоваться сервисом для его получения на портале mos.ru, который начнет работать 25 июня по ссылке immune.mos.ru, сообщает столичный оперштаб.

Если QR-код не будет найден, необходимо проверить корректность указанных данных о ФИО и дате рождения. Данные должны совпадать с теми, которые были указаны при вакцинации, сдаче ПЦР-теста или при лечении от коронавирусной инфекции.

Если данные корректные, а QR-код не сформирован, будет доступна ссылка для отправки обращения в техническую поддержку. Нужно будет перейти по ссылке и выбрать тему «Не найден цифровой сертификат (QR-код)», указать номер полиса ОМС, номер паспорта, наименование медицинской организации, даты прививок и прочее.

Также в случае вакцинации нужно прикрепить скан-копию бумажного сертификата о вакцинации. Специалисты службы техподдержки проведут проверку и помогут оперативно получить QR-код.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- Аптеки и продуктовые магазины в Москве не будут Covid‑free.

- Более 1,8 тыс моcквичей с Covid‑19 госпитализировали за сутки. Кроме того, за последние 24 часа скончались 92 пациента с диагностированным коронавиурсом.

- В Москве обязали привиться от Covid‑19 сотрудников служб доставки. Москва в последние дни бьет рекорды по числу зараженных коронавирусом и числу смертей.

- Летние веранды кафе в столице можно посещать без QR‑кода по 11 июля.

- Детей будут пускать без QR‑кодов в кафе и рестораны Москвы. С 28 июня вход в столичные заведения общественного питания будет осуществляться по QR-кодам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 182 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 308 больных. В Москве - 8 598.

- Московские работодатели смогут отстранять от работы людей, отказавшихся от вакцинации. Сотрудники могут отказаться от прививки, но после этого их отстранят от работы на время эпидемиологического неблагополучия.

- Оперштаб Москвы: Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от Covid‑19.

- ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса детей и подростков. Дети и подростки переносят Covid-19 легче, чем взрослые.

- Почти 390 человек находятся в реанимации больницы в Коммунарке. Среди этих пациентов нет вакцинированных.