РИАМО - 24 июн. В Дмитровском округе более 10 тыс. жителей получат газ по программе президента РФ до границы своих участков бесплатно, сообщает пресс-служба вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе реализуется президентская программа социальной газификации населенных пунктов, куда был подведен газопровод. Создан региональный штаб социальной газификации, который возглавляет вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Очередное заседание штаба прошло в Дмитрове. Хромушин встретился с жителями нескольких населенных пунктов, в том числе села Синьково.

«Задача поставлена губернатором региона достаточно четко – до 2023 года газифицировать 110 тыс. домовладений, 300 тыс. наших жителей получат газоснабжение, тепло и уют дома, поэтому мы держим график реализации программы президента на еженедельном контроле», — сказал Хромушин.

Он отметил, что на месте встречи с жителями уже заработал выездной офис МФЦ и передвижная медицинская станция, где можно пройти обследование и привиться от коронавируса.

«За несколько часов уже привилось более 40 человек и количество желающих сделать прививку от Covid-19 стремительно растет», — отметил Хоромушин.

Региональный штаб социальной газификации создан для координации и контроля над реализацией программы социальной газификации. На штабе рассматриваются вопросы проектирования, строительства и пуска объектов газификации, а также проходит общение с жителями по самым различным вопросам. Штабы проходят во всех муниципалитетах еженедельно. Первый штаб уже состоялся на прошлой неделе в Одинцовском городском округе.

Президентский проект «Социальная газификация» стартовал в Подмосковье на этой неделе и начался он с запуска газораспределительной станции «Жуково». Объект ввел в эксплуатацию губернатор региона Андрей Воробьев вместе с зампредом правительства РФ Александром Новаком.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в регионе «96% газифицированных населённых пунктов. 300 тыс. человек благодаря решению Президента получат газ в течение 18 месяцев. Особенность социальной газификации заключается в том, что дом должен быть официально зарегистрирован».

«Ввод в эксплуатацию ГРС «Жуково» позволит нам одновременно подключить к газу 10 тыс. домовладений в 200 населенных пунктах сразу трех муниципалитетов: Раменского, Жуковского и Бронниц», — отметил Хромушин.

Суть социальной газификации состоит в том, что каждому жителю Подмосковья протянут совершенно бесплатно газовую трубу до границ его земельного участка. Речь именно о тех населенных пунктах, куда «голубое топливо» уже заведено. Подавать специально заявку для этого не нужно, Мособлгаз построит газопроводы в соответствии с графиком.

«Если газопровод не был ранее подведен в населенный пункт, то в этом случае домохозяйства, также без привлечения средств граждан, будут газифицированы в рамках совместной программы правительства Московской области и Газпрома, рассчитанной на период до 2025 года, она коснется еще 14 тыс. человек и губернаторской программы «новая газификация», которая позволит в срок до 2030 года дополнительно газифицировать домохозяйства, в которых проживает 72 тыс. человек», — заключил Хромушин.

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>