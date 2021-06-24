РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июн. Люберецкой городской прокуратурой выявлено преступление, укрытое от учета сотрудниками полиции, сообщает прокуратура Люберец.

В МУ МВД России «Люберецкое» 17 апреля текущего года поступило заявление о краже. Мужчина сообщил, что неизвестный украл его мобильный телефон Хiaomi Poco X 3 стоимостью 22 000 рублей во время проезда в маршрутном такси №43 по городу Люберцы.

​Сотрудниками полиции по результатам проведения доследственной проверки по заявлению П. 26.04.2021 принято незаконное и необоснованное процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту.

​Городской прокуратурой в ходе осуществления надзорной деятельности изучен материал проверки по заявлению гражданина П., незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материал передан в отдел дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража, или тайное хищение чужого имущества).

​Дознавателем ОД МУ МВД России «Люберецкое» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ по факту хищения мобильного телефона Хiaomi Poco X 3, принадлежащего гражданину П.

В настоящее время по уголовному делу осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и лица, причастного к совершению преступления. Результаты расследования контролируются городской прокуратурой.