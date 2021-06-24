РИАМО - 24 июн. В Раменском городском округе на производстве медицинских изделий создадут 15 рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Производственно-складское здание уже получило разрешение на строительство. Объект появится в с. Константиново на площади 534,4 кв. м. На 1 этаже здания разместится оборудование для стерилизации медицинских изделий, а на 2 – административные помещения.

«Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Согласно планам, строительство закончится в конце лета, а объем инвестиций составит – 17,5 млн рублей.

Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель.