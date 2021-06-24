РИАМО - 24 июн. Компании «Одинцовская теплосеть» постановили выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей за нарушение срока направления договора в адрес заказчика, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

ЗАО «Соцпромстрой» пожаловалось, что компания не направила договоры о подключении к централизованной системе водоотведения в предусмотренный правилами холодного водоснабжения и водоотведения срок.

Водоснабжение нужно было для будущего объекта капитального строительства со встроенными детскими садами вблизи деревни Мамоново, которая входит в город Одинцово.

Антимонопольная служба изучила заявление и пришло к выводу, что АО «Одинцовская теплосеть» нарушило ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ и постановило привлечь фирму к ответственности.