РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июн. Жителей подмосковного Красногорска приглашают 29 июня принять участие в обсуждении работ по ландшафтным посадкам декоративных растений в экопарке «Губайловский», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Уважаемые жители горокруга Красногорск! Приглашаем принять участие в обсуждении проведения работ по ландшафтным посадкам декоративных растений на территории экопарка «Губайловский», - говорится в сообщении.

Встреча с заинтересованными жителями запланирована на 18:30 вблизи площадки «Зодчество» в экопарке.