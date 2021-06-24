РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 июн. Строительство многоуровневого паркинга на 300 машино-мест в жилом комплексе «Измайловский лес» подмосковной Балашихи планируют начать в июле текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Лидер движения общественной поддержки «Балашиха – стремительно растущий город», депутат Мособлдумы от «Единой России» Тарас Ефимов в рамках партпроекта «Городская среда» провел встречу с жителями, которые обратились в региональный парламент с просьбой проверить ход работ и соблюдение сроков строительства обещанных парковок и крытых паркингов для размещения авто на территории ЖК «Измайловский лес».

«Цель нашего выезда – посмотреть, какое количество мест фактически существует, какое должно быть и максимально ускорить работы по строительству новых парковочных мест. Я вместе с администрацией буду добиваться того, чтобы подрядчик, который является застройщиком, выполнил свои обязательства», – сказал Ефимов.

В настоящий момент в жилом комплексе «Измайловский лес» возведена парковка открытого типа на 450 мест, а в июле начнется строительство многоуровневого паркинга на 300 машин.

В будущем здесь будет реализована концепция «двор без машин». Вместо них здесь появятся детские площадки. Как ожидается, машины можно будет парковать в двух наземных паркингах вместимостью 2050 мест.

Организация парковочного пространства в районах с многоэтажными домами является необходимой составляющей. Именно поэтому в ЖК «Измаиловой лес» будут организованы многоуровневые паркинги для удобства жителей и гостей.

В ходе встречи также обсудили дальнейшее развитие инфраструктуры ЖК: обустройство дорожки к автобусной остановке, установку знаков в местах парковки для инвалидов, а также запуск автобусов большой вместительности от микрорайона в сторону Москвы.